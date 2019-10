Facebook

Rückruf wegen möglichen Schimmelbefalls © (c) kolesnikovserg - stock.adobe.com

Wegen möglicher Schimmelkeime im Sahnejoghurt ruft die Zott SE & Co. KG zur Vorsorge fünf Sorten zurück: Wer sich ein „Zott Sahnejoghurt Panna Cotta 150g“ in den Sorten Pfirsich und Heidelbeere mit der Kennung 31.10.19 F gekauft hat, kann den Deckel mit der Kennung am die Firma zurückschicken.

Ebenso betroffen sind die Sorten Erdbeer und Mango mit den Kennungen 29.10.19 F und 01.11.19 F und „Zott Sahnejoghurt 150g“ Pfirsich-Maracuja mit der Kennung 29.10.19 F und 01.11.19 F.

Wo die Kennung zu finden ist

Die Kennung findet sich auf dem Joghurtdeckel. Dieser wird eingeschickt, man bekommt Einkaufspreis Porto erstattet.

Zurückgerufene Charge Foto © picture alliance/Zott/Zott SE & Co. KG/obs

Erst im Mai hatte das Unternehmen einen Rückruf gestartet - eine Teilcharge von Zott war, so wurde befürchtet, durch Allergene wie Ei oder Haselnuss verunreinigt worden.