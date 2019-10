Facebook

© APA/EXPA/JFK

Nach dem Fünffachmord in Kitzbühel gab es am Donnerstag eine Gedenkstunde für die Opfer. Auch Freitag, Samstag und Sonntag soll es jeweils von 18.00 bis 19.00 Uhr in der Stadtpfarrkircheeine Trauerstunde geben. Das Begräbnis der Kitzbüheler Familie findet am Montag um 14 Uhr statt. Der ebenfalls getötete Eishockeyspieler wird in seiner Heimat

Oberösterreich beigesetzt.

Die Ermittlungen dürften noch das gesamte restliche Jahr andauern. Deshalb rechnete Staatsanwaltschaftssprecher Hansjörg Mayr mit einer möglichen Anklage erst im ersten Halbjahr des kommenden Jahres. Die bekannte Psychiaterin Adelheid Kastner wurde indes mit der Erstellung eines psychiatrischen Gutachtens des 25-jährigen Beschuldigten beauftragt.

Der 25-Jährige befinde sich derzeit in der InnsbruckerJustizanstalt und werde dort auch psychiatrisch betreut. "Es könntedie Gefahr bestehen, dass er sich etwas antut", sagte Mayr. AmMontag hatte der Verdächtige sein zunächst bei der Polizeiabgelegtes Geständnis nochmals vor dem Haftrichter wiederholt,weshalb es derzeit keinen Grund gebe, ihn erneut einzuvernehmen.Seitens der Staatsanwaltschaft wurde eine Tatrekonstruktionbeantragt, die Entscheidung darüber obliege dem Haft- undRechtsschutzrichter.Die Tatortarbeiten der Polizei waren auch am Freitag noch nichtganz abgeschlossen. "Wir führen noch Vernehmungen mit Bekannten undFreunden der Opfer und des Verdächtigen durch", erklärte LKA-LeiterAußerdem versuche die Polizei, die letzten Stunden vorder Tat zu rekonstruieren. Hierfür werden unter anderem auch dieHandydaten der Beteiligten ausgewertet. Der Bruder des Verdächtigen,dem die Tatwaffe gehörte, soll in Japan, wo er sich derzeit ausberuflichen Gründen aufhalte, befragt werden.

Die Medienarbeit der Polizei sei mit der Verhängung der U-Haft

nun beendet und liege im Weiteren bei der Staatsanwaltschaft, sagte

Pupp. Der LKA-Leiter kritisierte die Berichterstattung über den

Fünffachmord teils scharf. "Kein Mensch verliert seine Würde, weil

er Opfer eines Verbrechens wurde, und kein Mensch verliert seine

Würde, weil er eines schweren Verbrechens verdächtigt wird", betonte

Pupp. Die Rechte der Menschen seien massiv verletzt worden, fügte er

hinzu.

Die Tat beschäftige die Menschen im Ort nach wie vor sehr, sagte

Kitzbühels Bürgermeister Klaus Winkler. "Die Anteilnahme gegenüber

den Angehörigen der Opfer, aber auch gegenüber der Familie des

Beschuldigten ist sehr groß. Viele Menschen sprechen der Familie des

Beschuldigten auch Mut zu und sagen ihnen ihre Unterstützung zu",

schilderte Winkler. Das Kriseninterventionsteam (KIT) habe in den

vergangenen Tagen rund 300 Personen betreut, zog der Leiter des KIT

in Kitzbühel, Gerhard Müller, Bilanz. Es gebe aber nach wie vor

viele telefonische Beratungen.

Fünf Leben ausgelöscht

Der Verdächtige hatte am Sonntag gegen 4.00 Uhr am Haus seiner

19-jährigen Ex-Freundin, in dem ihre gesamte Familie wohnte,

geläutet. Nachdem der Vater den 25-Jährigen abgewiesen hatte, ging

der junge Mann nach Hause und holte sich die Pistole seines Bruders,

die dieser legal besaß und in einem Tresor aufbewahrte. Gegen 5.30

Uhr kam der 25-Jährige erneut zum Wohnhaus der Familie und erschoss

dort zunächst den Vater (59) der 19-Jährigen, dann ihre Mutter (51)

und ihren Bruder (25), bevor er seine Ex-Freundin und ihren neuen

Freund, einen Eishockeyspieler, tötete.