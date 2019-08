Tödlicher Unfall bei Manning: 48-jährige Autofahrerin übersah Abzweigung. Motarradfahrer starb noch an der Unfallstelle.

Tödlicher Motorradunfall in Oberösterreich

Unfall mit Motorrad in Oberösterreich © (c) Mario Hoesel - stock.adobe.com (mhp)

Ein tödlicher Unfall ereignete sich am Freitagabend in Oberösterreich. Eine 48-jährige Autolenkerin aus dem Bezirk Vöcklabruck übersah im Gemeindegebiet von Manning bei einer Abzweigung einen Motorradfahrer und krachte in diesen hinein.

Der 52-Jährige wurde über den Pkw geschleudert und kam nach gut 30 Metern auf der Fahrbahn zum Liegen. Der Biker starb laut Landespolizeidirektion noch an der Unfallstelle.

Die 48-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und nach der Erstversorgung durch den Rettungshubschrauber "Christophorus 10" in das Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck geflogen. Die Pilsbacher Straße musste für dreieinhalb Stunden komplett für den Verkehr gesperrt werden.