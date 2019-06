Im Pool der Eltern im Bezirk Neunkirchen ist am Dienstagabend ein Dreijähriger untergegangen.

Sujetbild © KABUGUI - stock.adobe.com

Ein Dreijähriger ist am Dienstagabend leblos im Pool der Eltern in Grafenbach (Bezirk Neunkirchen) getrieben. Der Bub wurde unter Reanimation ins Krankenhaus Wiener Neustadt gebracht, bestätigte Sprecherin Sonja Kellner vom Roten Kreuz einen "NÖN"-Onlinebericht. "Das Kind wird intensivmedizinisch betreut", teilte Bernhard Jany von der NÖ Landeskliniken-Holding am Mittwoch auf APA-Anfrage mit.

Drei Ärzte waren an Ort und Stelle, einer wurde über die Lebensretter-App alarmiert, sagte Kellner. Ein Mediziner traf laut "NÖN" per Hubschrauber ein, einer mit dem Notarzteinsatzfahrzeug.