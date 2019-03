Facebook

Ein 22-jähriger Autolenker ist Samstagfrüh betrunken, ohne Führerschein und mit einem nicht mehr verkehrstauglichen Fahrzeug in der Stadt Salzburg unterwegs gewesen. Während der Polizeikontrolle verlor der Pkw Öl und Treibstoff. Die Sicherheitsgurte sowie mehrere Lampen und Fahrzeugbeleuchtungen waren laut Polizei defekt, ein Reifen war abgefahren.

Ein durchgeführter Alkotest ergab 1,16 Promille Alkohol. Der Lenker wird angezeigt. Der 22-Jährige war aber nicht der einzige Fahrzeuglenker, der am Samstag in den frühen Morgenstunden betrunken hinterm Steuer saß. Ein 31-jähriger Pkw-Lenker war mit 1,08 Promille Alkohol im Blut ebenfalls in der Stadt Salzburg unterwegs. Beamte nahmen dem Alkolenker bei einer Verkehrskontrolle den Führerschein ab, der Mann wird ebenfalls angezeigt.

Auffahrunfall zweier Alkolenker

Im Salzburger Stadtteil Schallmoos verursachten zwei Alkolenker gegen 5.40 Uhr einen Auffahrunfall. Eine 24-jährige Autolenkerin wurde dabei verletzt, verzichtete aber auf eine Versorgung im Spital. Sie hatte 1,02 Promille Alkohol im Blut, der Führerschein wurde ihr abgekommen.

Der zweite Unfalllenker fuhr ohne Datenaustausch weiter. Die Polizei traf den 48-Jährigen aber an seiner Wohnadresse an. Der Mann hatte zwei Promille Alkohol im Blut und wird wegen Fahrerflucht angezeigt. Beide Lenker werden wegen Lenkens unter Alkoholeinfluss angezeigt