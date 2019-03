Der Mann wollte mit seinem Kleintraktor in St. Agatha (Bezirk Grieskirchen) einen Weg begradigen.

Sujetbild: Der Mann wurde von den Einsatzkräften aus dem unwegsamen Gelände geborgen und mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 10 ins Unfallkrankenhaus Linz geflogen © ÖAMTC

En 48-Jähriger ist am Freitag in St. Agatha (Bezirk Grieskirchen) unter einem Traktor eingeklemmt und verletzt worden. Der Mann wollte mit seinem Kleintraktor einen Weg begradigen. Das Fahrzeug blieb dabei laut Polizei in einer Böschung stecken. Beim Versuch, den Traktor mit Hilfe eines Geländewagens abzuschleppen, kam es zum Überschlag.

Der Mann blieb gegen 12.45 Uhr beim Begradigen eines Weges mit seinem Traktor in einer Böschung stecken. Eine 59-Jährige versuchte, den Traktor mit einem Geländewagen abzuschleppen. Zu diesem Zweck wurde das Abschleppseil über eine Umlenkrolle geführt. Der dabei verwendete Hebegurt dürfte aus dem Karabiner der Umlenkrolle gerutscht sein, sodass die Zugmaschine abrutschte und sich mitsamt dem 48-jährigen Lenker überschlug.

Die Helferin konnte den unter dem Traktor eingeklemmten Verletzten alleine befreien. Der Mann wurde von den Einsatzkräften aus dem unwegsamen Gelände geborgen und mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 10 ins Unfallkrankenhaus Linz geflogen.