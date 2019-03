Fahrerflucht in Innsbruck

Ein unbekannter Autofahrer hat am Freitagabend in Innsbruck einen 15-jährigen Mopedlenker zu Sturz gebracht und Fahrerflucht begangen. Zunächst neckte der Mann den Burschen, indem er ihn wiederholt knapp auf seinen Wagen auffahren ließ, abbremste und wieder beschleunigte. Der 15-Jährige versuchte in sicherem Abstand zu bleiben, als der Mann abrupt stoppte und der Bursche gegen den Pkw prallte.

Der einheimische Jugendliche war laut Polizei gegen 21.00 Uhr auf der Völser Straße (L11) in Richtung Westen unterwegs, als er sich dem mit fünf Personen besetzten BMW des unbekannten Autofahrers näherte. Sogleich begann der Autolenker mit seinen gefährlichen Spielchen. Beim Zusammenstoß mit dem schwarzen BMW mit Innsbrucker Kennzeichen kam der Jugendliche zu Sturz und verletzte sich, an seinem Fahrzeug entstand Totalschaden. Obwohl die Auto-Insassen die Kollision bemerkt haben müssen, fuhr der Lenker davon. Die Polizei (Tel. 059133-7591) bittet um Hinweise.