Ein 41-Jähriger ist am Sonntag in Wien durch Messerstiche im Bauch- und Halsbereich verletzt worden.

© Fuchs

In Wien in der Schweglerstraße ist es am Sonntag zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 41-Jährigen und einer derzeit noch unbekannten Person gekommen. Der 41-Jährige erlitt dabei Stiche im Bauch- und Halsbereich. Der Mann verständigte eine Bekannte, die wiederum die Rettungskette in Gang setzte.

Das Opfer wurde mit nicht akut lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Da die Polizei erst nach den Rettungskräften alarmiert wurde, war eine Sofortfahndung wirkungslos.

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar, weil das Opfer bis auf weiteres nicht befragungsfähig war. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen aufgenommen.