Kein Führerschein, aber Drogen im Auto Wiener lieferte Polizei spektakuläre Verfolgungsjagd

Ein 41-jähriger Wiener, der ohne Führerschein, aber mit Drogen im Auto unterwegs war, hat sich am Dienstagabend einer Polizeikontrolle entzogen. Der Lenker gab Gas und lieferte sich in Meidling eine spektakuläre Verfolgungsjagd mit der Exekutive, die erst endete, als sich ihm mehrere Funkwagen in den Weg stellten, berichtete die Polizei.

Polizeiautos umzingelten Wagen

In der Edelsinnstraße wurde das Fahrzeug gestoppt, indem es mehrere Polizeiautos umzingelten. Ein Funkwagen schnitt ihm den Fluchtweg ab, der 41-Jährige krachte mit seinem Pkw dagegen. Als Beamte den Mann durchsuchten, fanden sie ein Päckchen Cannabis. Der 41-Jährige war mit einem gestohlenen Führerschein unterwegs, einen eigenen besaß er nicht. Zudem hatte er Verwaltungsstrafen im fünfstelligen Bereich offen.

Der Mann wurde angezeigt. Einen Test auf Alkohol- bzw. Drogenkonsum verweigerte er. Verletzt wurde bei der Verfolgungsjagd niemand.