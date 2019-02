Facebook

© APA/DPA/PATRICK SEEGER

In Salzburg sind am Mittwoch zwei neue Masernfälle bestätigt worden. Im Bezirk Zell am See (Pinzgau) sind eine Frau und ein Mann erkrankt. Sie dürften laut derzeitigen Informationen der Landessanitätsdirektion allerdings nicht in Verbindung mit den bisherigen Fällen im Bundesland stehen. Seit Mitte Jänner haben sich in Salzburg insgesamt 13 Personen mit Masern angesteckt.