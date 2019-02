Facebook

Eine 66-jährige Deutsche und ein 68-jähriger Landsmann sind am Dienstag beim Skifahren in Tirol schwer verletzt worden. Laut Polizei stießen die beiden bei der Abfahrt im Skigebiet Wannenjoch in Schattwald (Bezirk Reutte) seitlich zusammen und kamen zu Sturz. Die Verletzten, die nicht gemeinsam unterwegs gewesen waren, wurden mit dem Notarzthubschrauber in eine bayerische Klinik geflogen.