Ein 56-Jähriger ist am Dienstag in Leonding (Bezirk Linz-Land) von einem Pkw überfahren worden.

Der 48-jährige Autofahrer bog am Dienstag um 19.00 Uhr links in die Wegscheider Straße in Leonding (Bezirk Linz-Land) ein. Dabei prallte der Fußgänger - er dürfte den Pkw übersehen haben - gegen den Wagen und kam zu Sturz. Ein Autoreifen überrollte seinen Kopf, berichtete die oö. Polizei am Mittwoch. Der 56-Jährige kam lebensgefährlich verletzt ins Spital.