Sujetfoto © APA

Das Schneechaos in Österreich liefert ungewohnte Bilder. In sozialen Medien machten in den vergangenen Tagen etwa Videos von sogenannten "down wash"-Aktionen die Runde: Hubschrauber des Bundesheeres befreien dabei Bäume von ihrer Schneelast.

Nun ist ein Video aus dem Kleinwalstertal in Vorarlberg aufgetaucht, dass eine Lawinensprengung zeigt. Wie der ORF Vorarlberg berichtet, wurde es von zwei Polizisten aufgenommen. Die wähnten sich in sicherer Entfernung, wurden aber von der Wucht der Schneemassen überrascht. Verletzt wurde niemand.

Lawinensprengung überrascht Polizisten