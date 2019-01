Facebook

Bundesheereinsatz in Niederösterreich © APA/BUNDESHEER / MARKUS KOHL

Heute, Sonntag, beginnt es laut der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg) an der gesamten Nordseite der Alpen wieder stärker zu schneien und zu regnen. Von Sonntag bis Dienstag Vormittag kommen im Gebiet von Vorarlberg über Nordtirol und Salzburg bis hin zur Dachstein- und Hochkar-Region verbreitet zwischen 20 und 100 Zentimeter Neuschnee zusammen. Die höchsten Werte sind vor allem ganz im Westen zu erwarten, besonders von Vorarlberg über das Außerfern bis ins Karwendelgebiet.

Auf den Bergen kommen von Sonntag bis Dienstag rund 100 bis 150 Zentimeter Neuschnee zusammen, ganz im Westen vereinzelt bis zu 200 Zentimeter, etwa am Arlberg, heißt es in einer Aussendung der Zamg.

Lesen Sie hier, wie es um die Steiermark steht.

Die Einsatzkräfte in den Bundesländern sind gerüstet für neue Einsätze. In den betroffenen Gebieten hat man sich auf den schneereichen Sonntag vorbereitet.

So wird das Wetter

Bilder aus den betroffenen Gebieten

Der Live-Blog liefert laufend Neues zur Schneelage in allen Bundesländern:

Schneechaos: So sieht es in den Bundesländern aus Schneechaos in weiten Teilen Österreichs. Klicken Sie sich durch die Bilder. APA APA APA APA APA APA APA APA APA APA APA APA APA APA APA APA APA APA APA APA 1/21

Für alle, die auf verschneiten Straßen unterwegs sein müssen: Die Redaktion hat ein paar Tipps zusammengestellt.

Vorarlberg: Zumindest drei Tote bei Lawinenabgang

In Lech am Arlberg sind deutsche Skifahrer am Samstag unter eine Lawine geraten. Drei Männer konnten nur noch tot geborgen werden. Ein 28-Jähriger wird noch vermisst. Die Suche nach ihm musste wegen hoher Lawinengefahr eingestellt werden.

Rekordeinsatz des Bundesheeres

Die enormen Schneemengen in Teilen Österreichs haben auch für einen Großeinsatz des Bundesheeres gesorgt: In sechs Bundesländern sind laut einer Aussendung des Bundesheeres knapp 900 Soldaten im Einsatz. Schwerpunkt ist das Bundesland Salzburg.

Insgesamt arbeitet das Bundesheer in 15 Gemeinden. Neue Einsatzorte sind seit Samstag Gosau, St. Ulrich am Pillersee und Tschagguns in Vorarlberg. Die Soldaten waren vor allem mit dem Abschaufeln von Dächern beschäftigt.

Der Schnee-Einsatz sorgte auch für eine Premiere beim Bundesheer: Zum ersten Mal seit 1955 wurden in sechs Bundesländern gleichzeitig Einsätze geflogen. "Das ist schon eine zusätzliche Herausforderung", hieß es seitens des Bundesheeres.

In Vorarlberg filmten Polizisten eine Lawinensprengung:

Polizei von Lawinensprengung überrascht

Oberösterreich: 700 Feuerwehrleute sind bereit

Am Samstag waren in Oberösterreich 1330 Freiwillige Einsatzkräfte mit 200 Fahrzeugen in den Bezirken Gmunden, Kirchdorf und Vöcklabruck im Einsatz, für Sonntag sind 700 Helfer fix eingeteilt. Sie kommen aus den vom Schneefall weniger betroffenen Bezirken Braunau, Eferding, Grieskirchen, Linz-Land, Vöcklabruck und Wels-Land, teilte das Landesfeuerwehrkommando OÖ in einer Presseaussendung mit.

Die Helfer wollen das gesamte Wochenende nützen, um die Dächer von den Schneelasten - 1,20 bis 1,80 Meter - zu befreien. "Die Dachlasten sind an der Grenze der Belastbarkeit angelangt, präventive Maßnahmen in Form von Schneeräumungen auf den Dächern sind aufgrund der Wettervorhersagen unbedingt notwendig", so der Gosauer Bürgermeister Friedrich Posch (SPÖ). Gosau ist nur über Salzburg erreichbar, weswegen die Feuerwehren aus Braunau bereits um 3.00 Uhr Früh die Reise antraten. Posch sieht die Lage insofern kritisch, als dass man sich erst am Winteranfang befindet und der Februar in der Regel der niederschlagreichste Monat ist. Auch 15 Feuerwehrleute der Gemeinde standen im Einsatz - obwohl ihre eigenen Häuser auch betroffen waren.

Für morgen, Sonntag, sind die Einsätze der Feuerwehren in Oberösterreich bereits fixiert - 700 Helfer in sieben Katastrophenschutzzügen rücken in den frühen Morgenstunden nach Rosenau, Windischgarsten, Spital, Gosau und Ebensee aus. Auch aus dem ebenfalls mit Schneemassen kämpfenden Bayern ersuchte man um Hilfe, Wehren aus dem Bezirk Schärding werden die deutschen Nachbarn unterstützen.

Mit dem neunten Tag der Schneemassen in Oberösterreich wurde die 20.000er-Marke an eingesetzten Helfer geknackt. "Es macht wirklich stolz und viel Freude, wenn man sieht, wie alle zusammenstehen und zupacken", honorierte Landes-Feuerwehrkommandant Wolfgang Kronsteiner die Leistungen der Freiwilligen.