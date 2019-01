Wohnhaus brannte Sechsstelliger Schaden durch Silvesterrakete

Der zum Jahreswechsel abgeschossene Feuerwerkskörper ließ einen Dachboden in Neufeld an der Leitha (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) in Flammen aufgehen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© dapd

Nach einem Wohnhausbrand in Neufeld an der Leitha (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) hat sich der Verdacht bestätigt, dass eine Silvesterrakete das Feuer ausgelöst haben dürfte. Der zum Jahreswechsel abgeschossene Feuerwerkskörper ließ den Dachboden in Flammen aufgehen, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Donnerstag. Bei dem Brand entstand ein Schaden im unteren sechsstelligen Bereich.

Mitglieder der Feuerwehr Neufeld und der Stadtfeuerwehr Eisenstadt waren in der Silvesternacht zum Einsatz ausgerückt. Der Dachstuhl des Gebäudes wurde vom Feuer dennoch komplett vernichtet. Auch das Erdgeschoß wurde schwer beschädigt. Ein wichtigen Hinweis bei den Ermittlungen hatten laut Polizei Anrainer gegeben. Sie hatten beobachtet, dass im Bereich des Wohnhauses mehrere Silvesterraketen abgeschossen wurden.