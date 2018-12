Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) APA/HELMUT FOHRINGER

In St. Johann im Pongau ist in der Nacht auf den Freitag ein 79-jähriger Mann in seinem Wohnhaus überfallen worden. Drei unbekannte Täter waren in das Gebäude eingestiegen und fesselten den Bewohner an den Händen und Füßen. Dann forderten sie von ihm Geld und durchsuchten anschließend die Räume nach Wertgegenständen. Dabei gingen sie ersten Informationen zufolge allerdings leer aus.

Letztlich entkamen die Männer lediglich mit Bargeld aus der Geldbörse des Mannes und flüchteten. Der 79-Jährige wurde bei dem Überfall nicht verletzt. Er konnte sich selbst befreien und erstatte Anzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen des Landeskriminalamts laufen. Die Räuber waren laut einer Beschreibung mit dunklen Sturmhauben maskiert, dunkel gekleidet und von schlanker Statur.