+ + Überfall auf Klosterkirche Maria Immaculata in Wien-Floridsdorf + + Ordensbrüder für Stunden in Gewalt der Täter + + Alarmfahndung läuft + +

Großeinsatz am Tatort in Floridsdorf © (c) APA/HANS PUNZ

Am Donnerstagnachmittag rückten die Einsatzkräfte zu einem Großeinsatz nach Floridsdorf aus. In einer Kirche wurden mehrere Personen von zwei noch unbekannten Räubern überfallen.

20:05 Uhr: Fahndung bisher erfolglos

Die Fahndung nach den unbekannten Tätern läuft noch, auch wenn die großräumige Sperre laut Polizei mittlerweile aufgehoben wurde.

19:30 Uhr: Geistliche gefesselt

Polizeisprecher Sörös zufolge hat der Täter, der gegen 13.30 Uhr in die Katholische Kirche Maria Immaculata in der Anton-Böck-Gasse gekommen war, den 68-jährigen Ordensbruder mit einer Pistole gezwungen, sich auf den Boden zu legen. Der Geistliche wurde in weiterer Folge schwer verletzt. Weitere vier Angehörige der Ordensgemeinschaft, die nach und nach ebenfalls in die Kirche kamen, wurden mit Schlägen traktiert und ebenfalls gezwungen sich hinzulegen. Alle fünf wurden gefesselt.

19:25 Uhr: Wurde Tatort ausspioniert?

Ein Zeuge, der seit sieben Jahren als Haustechniker im vis-a-vis gelegenen De-La-Salle-Gymnasium arbeitet, berichtet von einem Gespräch mit einem Geistlichen nach dem Überfall: Dieser habe demnach ihm gegenüber behauptet, er habe einen der Täter bereits Tage zuvor in der Kirche gesehen. Womöglich wollte der Mann die Gegebenheiten auskundschaften.

19:20: Durchsuchung ergebnislos

Laut Polizeisprecher Harald Sörös wurde die Durchsuchung des Areals am Abend ergebnislos beendet. Von den Tätern fanden die Einsatzkräfte keine Spur. Die Großfahndung bleibt aufrecht.

19:20 Uhr: Alle Fünf im Spital

Den beiden Misshandelten dürften weitere drei Ordensbrüder zu Hilfe gekommen sein, die ebenfalls verletzt wurden. Gegen 16.15 Uhr wurde die Polizei verständigt, welche die Verletzten fand. Bei den vier leichter Verletzten dürfte es um Prellungen gehen. Alle fünf wurden in Krankenhäuser eingeliefert.

19:15 Uhr: 68-Jähriger wurde misshandelt

Der beschriebene Täter traf den 68-jährigen Ordensbruder an und misshandelte diesen schwer. Dem Opfer kam ein weiteres Ordensmitglied zu Hilfe, das ebenfalls verletzt wurde. Gerüchte, wonach die Täter auch Schusswaffen einsetzten, bestätigte die Polizei nicht. Die Verletzungen entstanden durch stumpfe Gewalt, sagte Polizeisprecher Harald Sörös. Möglicherweise hatten die Täter Eisenstangen dabei.

19:10 Uhr: Erste Personsbeschreibung

Einer der Täter wird als 1,80 Meter groß beschrieben. Er sprach mit ausländischem Akzent.

18:50 Uhr: Polizei bestätigt fünf Verletzte

Nach Angaben der Polizei haben die Räuber fünf Ordensbrüder (von 56 bis 68) der Schulbrüder bei dem Überfall verletzt. Der älteste Ordensbruder erlitt schwerere Blessuren am Kopf, er war aber ansprechbar. Die zumindest zwei Täter kamen gegen 13.30 Uhr in die Kirche, in der zu dem Zeitpunkt keine Messe stattfand.

Bei den 5 Opfern handelt es sich um Ordensbrüder, ein Opfer wurde bei der Tat schwer verletzt. — POLIZEI WIEN (@LPDWien) 27. Dezember 2018

18:50 Uhr: Internat wird durchsucht

Im dem weitläufigen Gebäude ist ein Internat untergebracht. Zum Glück halten sich dort wegen der Weihnachtsferien gerade keine Schüler auf. Es sei aber möglich, dass sich noch einer der Täter dort befindet, so die Polizei.

18:45 Uhr: Attacke mit Eisenstange

Nach unbestätigten Meldungen sollen fünf Ordensbrüder verletzt worden sein. Einer von ihnen sehr schwer, er wurde demnach mit einer Eisenstange attackiert.

Großaufgebot der Polizei vor der Kirche Foto © AP/Zak

18:35 Uhr: Gebäude wird durchsucht

Die Polizei schließt nicht aus, dass sich noch Täter oder weitere Opfer in dem Gebäudekomplex befinden. Er wird derzeit durchsucht.

Da es sich um einen größeren Gebäudekomplex handelt und derzeit nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich Täter oder Opfer noch in dem Gebäude befinden, ist der Tatort großräumig abgesperrt und wird nach wie vor von unseren Kollegen durchsucht. — POLIZEI WIEN (@LPDWien) 27. Dezember 2018

18:30 Uhr: Katastrophenzug vor Ort

Die Wiener Rettung ist mit einem Katastrophenzug am Einsatzort.

18:20 Wertgegenstände gefordert

Die Polizei schließt ein Terrormotiv aus. Die Täter sollen Wertgegenstände gefordert haben,

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand dürfte zumindest einer der unbekannten Täter Wertgegenstände und Bargeld gefordert haben. Die genaue Motivlage ist derzeit noch unklar, ein mögliches Terrormotiv kann jedenfalls ausgeschlossen werden. #Strebersdorf — POLIZEI WIEN (@LPDWien) 27. Dezember 2018

18:10 Uhr: Ordensbrüder als Opfer

Laut Polizei sind Ordensbrüder die Opfer der Tat. Sie wurden überfallen, mehrere Stunden lang gefangen gehalten.

Gegen 13.30 überfielen derzeit 2 unbekannte Täter mehrere Ordensbrüder in der Klosterkirche Maria Immaculata in #Strebersdorf. Die Tat streckte sich über mehrere Stunden, gegen 16:17 Uhr entdeckten unsere KollegInnen die gefesselten und teils schwer verletzen Opfer. — POLIZEI WIEN (@LPDWien) 27. Dezember 2018

18:00 Uhr: Klosterkirche als Tatort

Bei der betroffenen Kirche dürfte es sich um die Klosterkirche Maria Immaculata in der Anton-Böck-Gasse handeln.

Klosterkirche Maria Immaculata © Wikimedia

17:50 Uhr: Bis zu 15 Verletzte

Laut Polizei gibt es "mehrere Verletzte", die Rettung spricht von "acht bis 15 zum Teil schwer verletzten Personen", so der Kurier. Wega und Cobra stehen bereits im Einsatz. Ob Schüsse gefallen sind, ist derzeit noch unklar.

#aktuell läuft in #Strebersdorf ein polizeilicher Großeinsatz. Wir sind dort verstärkt vor Ort und sperren derzeit das Gebiet #Langenzersdorferstraße #AntonBöckgasse #Krottenhofgasse großräumig ab. Bitte meiden Sie den Sperrbereich und lassen Sie unsere Kollegen vor Ort arbeiten — POLIZEI WIEN (@LPDWien) 27. Dezember 2018