Komplett ausgerastet ist ein Oberösterreicher (20) am Samstag nach einer Weihnachtsfeier. Eine vorbeikommende Frau und eine Polizistin verletzte der Mann.

In Laakirchen im Bezirk Gmunden ist ein 20-jähriger Oberösterreicher am Samstag ausgerastet. Der junge Mann tauchte nach einer Weihnachtsfeier gegen 3.30 Uhr bei Bekannten auf, begann zu randalieren und zog sich nackt aus. Weil der 20-Jährige so aggressiv war, sperrten die Bekannten ihn gegen 7.30 Uhr schließlich aus der Wohnung. Im Freien schrie er herum und wälzte sich nackt im Schnee.

Einer 55-jährigen Frau, die zufällig vorbeikam, versetzte er einen Schlag gegen den Kopf. Die verletzte Frau verständigte die Polizei, der Mann randalierte weiter. Er trat gegen die Eingangstür eines Wohnhauses und gegen eine Laterne, beschimpfte die Frau und versuchte erneut auf sie loszugehen. Als die Polizei eintraf, wehrte er sich gegen die Festnahme und schlug einer Polizistin mit der Faust gegen den Kopf. Die Beamtin wurde dabei verletzt. Der Mann wurde angezeigt.