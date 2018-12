Facebook

© Fuchs

Eine defekte Stehlampe dürfte für einen Zimmerbrand in der Nacht auf Sonntag in einem Gasthaus in Koblach (Bezirk Feldkirch) verantwortlich sein. Laut Polizei gelang es der 31-jährigen Zimmerbewohnerin, den Brand mit einem Feuerlöscher zu löschen. Wegen des Rauchs musste aber das gesamte Stockwerk geräumt werden; die Gäste konnten in Sicherheit gebracht werden. Verletzt wurde niemand.

Das Feuer brach kurz nach 23.30 Uhr aus. Die Feuerwehren aus Götzis und Koblach waren mit sechs Fahrzeugen und rund 40 Mann im Einsatz. Die Höhe des Schadens war vorerst unbekannt.