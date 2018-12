Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/HELMUT FOHRINGER (Sujetfoto)

Schwere Kopfverletzungen hat am Samstagabend eine 79-jährige Fußgängerin bei einem Zusammenstoß mit einem Fahrrad in der Wiener Innenstadt erlitten. Wie der - nicht alkoholisierte - Radfahrer gegenüber der Polizei aussagte, soll die Frau unvermittelt die Fahrbahn in der Augustinerstraße betreten haben. Durch die Notbremsung überschlug sich das Rad und wurde auf die Passantin geschleudert.