Sujetbild Feuerwehreinsatz © (c) Jürgen Fuchs

Bei einem Wohnhausbrand in Enzesfeld-Lindabrunn (Bezirk Baden) sind am Mittwochnachmittag zwei Feuerwehrleute verletzt worden. Ein Helfer wurde laut Bezirkskommando mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht, ein weiterer zog sich eine Knieblessur zu und wurde an Ort und Stelle behandelt. Bei der Bekämpfung der Flammen standen fünf Feuerwehren mit rund 50 Mitgliedern im Einsatz.

Gemeldet wurde der Brand gegen Mittag von Anrainern. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Erdgeschoß bereits in Vollbrand, bestätigte das Bezirkskommando Medienberichte. Die beiden Bewohner des Hauses konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Der Brand sei rasch gelöscht worden, dennoch sei das Erdgeschoß beinahe komplett vernichtet worden, hieß es seitens des Bezirksfeuerwehrkommandos. Schwere Schäden gibt es demnach auch im Obergeschoß, im Außenbereich sind mehrere Plastikteile abgeschmolzen.