Übertragung auf Menschen?Warnung vor Krankheit bei Feldhasen

Die Abteilungen für Veterinär- und Sanitätsangelegenheiten des Landes Vorarlberg hat am Freitag vor einer Infektionskrankheit bei Feldhasen gewarnt. Bei einem vergangene Woche in der Nofler Au bei Feldkirch verendeten Tier wurde der Erreger mit der Bezeichnung Tularämie nachgewiesen. Da eine Übertragung auf Menschen nicht ausgeschlossen werden kann, wurde zur Vorsicht aufgerufen.

Tote Hasen oder andere Nagetiere sollten nicht mit bloßen Händen angegriffen werden, hieß es. Zudem sollte Hasenfleisch nur in gegartem Zustand verzehrt werden. Bei grippeartigen Erkrankungen mit Fieber und Gliederschmerzen sei ein Besuch beim Hausarzt angeraten. Eine rechtzeitige Antibiotikatherapie habe im Allgemeinen einen guten Behandlungserfolg.

Es sei dies das erste Mal, dass die Krankheit bei einem Feldhasen in Vorarlberg nachgewiesen wurde. Vorkommen gab es bisher im Osten Österreichs. In der jüngeren Vergangenheit waren auch Fälle im süddeutschen Raum und in der Schweiz bekannt geworden, teilte das Land mit.