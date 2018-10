Kommentar"Oida!" zum Beamten: Da sind 100 Euro Strafe wohl gerechtfertigt

Ein junger Mann in Wien kommt einem Polizeibeamten bei einer Ausweiskontrolle mit "Was willst Du, Oida!": Anstandsverletzung, Anzeige, 100 Euro Strafe. Und das durchaus nicht unberechtigt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © (c) APA/BARBARA GINDL

Der Duden in seiner Online-Variante streikt bei der Suche nach dem Wort "Oida" gleich einmal und schlägt immerhin Alternativen vor: "Oder meinten Sie: Aida?" Dass nun ein junger Mann in Wien einen Polizeibeamten offenbar mit den jovial-despektierlichen Worten "Was willst Du, Oida!" angesprochen hat und dafür prompt 100 Euro Strafe (als mögliche Ersatzfreiheitsstrafe werden in der Strafverfügung "2 Tage, 2 Stunden, 0 Minuten" angegeben) ausfasst, sorgt nun für einige Aufregung. Überzogen?

Anstandsverletzung

Der betroffene Polizist fragte den Sprachrüpel bei einer routinemäßigen Ausweiskontrolle, ob er denn des Deutschen mächtig sei - als Replik wurde der Beamte dann mit einem allzu rustikalen "Oida" tituliert. Oida, so nicht. Laut Medienberichten soll der 23-Jährige Beamte bei einer Amtsthandlung fotografiert haben - daraufhin stellte ihn ein Beamter zu Rede. Die Anzeige wegen Anstandsverletzung, die folgte, scheint durchaus berechtigt. Polizeisprecher Harald Sörös hält in der Angelegenheit fest: "Menschen mit 'Oida' anzureden entspricht (auch in Wien) nicht dem guten Ton. Grundsätze des üblichen Sprachgebrauchs werden u.a. in der Volksschule vermittelt." Das will man jedenfalls hoffen.

Das Wort "Oida" (geringfügig gehobener: "Alter"), ein österreichisches Spezifikum, ist ohnehin eine nähere Betrachtung wert. Im städtischen, aber auch ländlichen Alltagston wird es nicht zuletzt auch von jungen Menschen leidenschaftlich gebraucht (warten Sie z.B. einmal ab, bis Schüler in eine Grazer Straßenbahn einsteigen): Als per se sinnentleertes Füllwort, das man aber flott und ohne größeren Aufwand an Anfang und Ende eines Satzes stellen kann. Beispiel: "Oida, wos host Dir dabei docht, Oida?"

Menschen mit "Oida" anzureden entspricht (auch in Wien) nicht dem guten Ton. -Das sollte hinlänglich bekannt sein. Grundsätze des üblichen Sprachgebrauchs werden u.a. in der Volksschule vermittelt. Somit sollte klar sein, dass man auch Polizisten nicht mit "Oida" anspricht. — POLIZEI WIEN (@LPDWien) 17. Oktober 2018

Ungeachtet des tatsächlichen Alters eines Polizeibeamten ("Was willst, Junga!", klingt auch befremdlich) ist "Oida" jedenfalls keine geeignete Anrede - und auch keine Floskel, um das Eis zu brechen. Sonst kommt die Polizei - und die Sprachpolizei gleich dazu.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.