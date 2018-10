Facebook

Ein 24-jähriger Mann ist am Montagabend in der Gutheil-Schoder-Gasse in Wien-Liesing mit seinem linken Unterarm in eine hydraulische Presse geraten, dort eingeklemmt und schwer verletzt worden. Die Feuerwehr führte die Bergung des Mannes mittels teilweiser Demontage der Maschine und unter Verwendung eines speziellen hydraulischen Spreizers durch.

Zwei Teams der Berufsrettung versorgten den Arbeiter notfallmedizinisch. Der 24-Jährige wurde mit schweren Verletzungen zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus gebracht, hieß es am Dienstag in einer Aussendung.