Waldviertel 16 Feuerwehren bei Dachstuhlbrand im Einsatz

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

191 Helfer standen beim Brand im Einsatz © Feuerwehr der Marktgemeinde Dietmanns

Der Brand des Dachstuhls eines dreistöckigen Wohnhauses hat am Dienstagabend in Dietmanns (Bezirk Waidhofen a. d. Thaya) 16 Feuerwehren beschäftigt. 191 Helfer standen im Einsatz, berichtete das Bezirkskommando in einer Aussendung. Verletzt wurde niemand, die Bewohner des Gebäudes konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der Dachstuhl in Vollbrand. Die Flammen konnten nach Feuerwehrangaben durch intensive Löscharbeiten innerhalb von 20 Minuten eingedämmt werden. Zur Kontrolle des Daches auf Glutnester wurde es von einigen Helfern teilweise geöffnet. Nach etwa drei Stunden endete der Einsatz für den Großteil der Feuerwehrmitglieder.