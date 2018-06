Ein Blitz hat am Montagabend im Bereich des Schafberges in St. Gilgen am Wolfgangsee einen kleinen Waldbrand ausgelöst.

Gewitter © (c) APA/dpa/Ole Spata

Da sich das Areal in recht unwegsamem Gebiet befindet, gestalteten sich die Löscharbeiten für die Feuerwehr aber schwierig. Gegen Mitternacht hatten sie das Feuer schließlich unter Kontrolle, informierte die Polizei am Dienstag.

Der Blitz hatte am Abend in der Nähe der Dorneralm in einen Baum eingeschlagen und dadurch den trockenen Wald in Brand gesetzt. Kurz vor 18.00 Uhr bemerkte ein Wanderer das Feuer und alarmierte die Feuerwehr. Diese musste im alpinen Gelände eine 600 Meter lange Schlauchleitung legen, um die Flammen bekämpfen zu können. Der entstandene Schaden ist gering.

Waldbrand durch Gewitter