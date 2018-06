Verfolgungsjagd in Salzburg

Agentur Archive - document view Ein 21-jähriger Flachgauer hat sich in der Nacht auf Donnerstag in Neumarkt am Wallersee eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert.

Der Autofahrer missachtete die Anhaltezeichen der Streife und fuhr mit über 100 Stundenkilometer durch die 30er-Zone. Bei einem Kreisverkehr fuhr der Mann entgegen der vorgeschrieben Fahrtrichtung, berichtete die Polizei Salzburg.

Bei Steindorf konnte die Polizei den Lenker stoppen. Ein Alkomattest ergab einen Wert von 1,32 Promille Alkohol im Blut. Dem 21-Jährigen wurde der Probeführerschein abgenommen.