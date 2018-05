Facebook

© APA/dpa/Marcel Kusch

Schon heute Abend werden sich die Straßen des Landes wieder mit Autos füllen. Dank des morgigen Feiertages treten viele bereits am Abend ihre Reise an, besonders bei Stadtausfahrten muss man deshalb mit kilometerlangen Staus rechnen.

In Graz dürfte die eigene Geduld in der Kärntner Straße, am Glacis, in der Meran- und in der Plüddemanngasse auf die Probe gestellt werden. In Wien wird es am Gürtel, auf der Südosttangente (A23), der Westausfahrt und auf allen südlichen Stadtausfahrten zäh. Bereits ab 16 Uhr dürfte es hier eng werden, berichtet die Ö3-Verkehrsredaktion. In Oberösterreich wird es sich auf der Mühlkreisautobahn stauen, in Salzburg braucht man auf der Vogelweiderstraße, der Ignaz-Harrer-Straße und der Münchner Bundesstraße (B155) gute Nerven.

Wer die Blechlawine vermeiden will, soll laut ÖAMTC entweder deutlich früher oder erst am späteren Abend nach 20 Uhr losfahren.

Stau dank Rückreiseverkehr

Samstag wird es mit der Stauvermeidung schwieriger. Denn in Bayern und Baden-Württemberg enden die Pfingstferien, die Heimreise führt für viele Urlauber durch Österreich. Grenzkontrollen verschärfen die Lage zusätzlich. Brenzlig dürfte es am großen deutschen Eck auf der A8 und der A93 werden, ebenso in Südtirol vor dem Brenner. In Tirol muss man auf der Inntalautobahn (A12), auf der Fernpassstrecke (B179) und auf der Seefelder Straße (B177) länger warten. In Salzburg dürfte die Tauernautobahn A10 bei der Tunnelkette Werfen und vor dem Knoten Salzburg betroffen sein, ebenso wie die Westautobahn vor dem Grenzübergang Walserberg.

Verschärfend hinzu kommen auch zahlreiche Veranstaltungen.In Bad Aussee werden 25.000 Besucher zum alljährlichen Narzissenfest erwartet, eine Stadtdurchfahrt ist am Samstag nicht möglich. Auch in Eisenerz dauert das Vorankommen länger, dank des Erzbergrodeos wird mit Verzögerungen auf der Eisenstraße B115 gerechnet.

Am Donnerstagabend lockt das Sommernachtskonzert zahlreiche Besucher nach Schönbrunn, Autofahrer müssen hier mit Verzögerungen rechnen. Ebenso am Samstag, wenn der Life Ball über die Bühne gehen wird.