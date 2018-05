Facebook

Die Zugspitze © APA/ROBERT PARIGGER

Drei deutsche Alpinisten sind am Pfingstsonntag auf der österreichischen Seite der Zugspitze in Bergnot geraten. Sie wurden gegen Mitternacht unverletzt geborgen und von der Bergrettung Ehrwald in Sicherheit gebracht.

Die Gruppe bestand nach Polizeiangaben aus fünf Personen im Alter von 17 bis 19 Jahren. Sie wollten auf dem "Alten Wintersteig" auf die Zugspitze. Während zwei Personen auf der Wiener Neustädter Hütte blieben, stiegen die drei anderen weiter auf. Da die drei nicht mehr weiterkamen, setzten sie am Abend einen Notruf ab.