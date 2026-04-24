Eine 57-jährige Frau aus dem Bezirk Kufstein ist Opfer eines umfangreichen Online-Betrugs geworden. Gegen die Frau war bereits im Jahr 2024 aufgrund auffälliger Geldüberweisungen in Höhe von mehreren hunderttausend Euro an verschiedene Drittkonten wegen des Verdachts der Geldwäsche ermittelt worden.

Ende 2025 geriet sie erneut ins Visier der Polizei, nachdem innerhalb eines Jahres weitere Überweisungen von insgesamt über 170.000 Euro an unterschiedliche Konten im In- und Ausland festgestellt worden waren. Im Zuge monatelanger Ermittlungen durch die Task Force Sozialleistungsbetrug stellte sich jedoch heraus, dass die Frau nicht Beschuldigte, sondern Geschädigte ist.

Über 350.000 Euro an Internetbekanntschaften überwiesen

Den Ermittlungen zufolge überwies die Frau im Zeitraum von 2021 bis 2026 regelmäßig Geldbeträge an Internetbekanntschaften, die sie über eine Dating-Plattform auf Facebook kennengelernt hatte. Die Täter gaben sich unter anderem als US-Soldat im Afghanistan-Einsatz sowie als Schauspieler einer bekannten US-Krimiserie aus. Über Jahre hinweg bauten sie eine emotionale Beziehung zur Frau auf, ohne dass es jemals zu einem persönlichen Treffen kam.

Die Geldforderungen wurden wiederholt mit angeblichen Zollproblemen, Haftsituationen oder familiären Notlagen begründet. Nach aktuellem Stand beläuft sich der Gesamtschaden auf über 350.000 Euro. Die Ermittler gehen von einem klassischen Fall des sogenannten „Love-Scam“-Betrugs aus.

Angehörige mitreingezogen

Die Frau, die seit Jahren Notstandshilfe bezieht, finanzierte die Zahlungen zunächst aus eigenen Mitteln und durch aufgenommene Kredite. Nachdem ihre finanziellen Mittel erschöpft waren, wurde sie von einer Angehörigen unterstützt, die dafür ihr Haus samt Grundstück verkaufen musste.