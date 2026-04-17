Die unglaubliche Geschichte rund um eine Frau aus Deutschland, die Opfer eines dreisten Love-Scam-Betrugs wurde, war am vergangenen Mittwoch Thema in der Sendung „Fahndung Österreich“ auf ServusTV. Die 76-Jährige war im Glauben, ihr zukünftiges Leben mit dem Kärntner Schlagerstar Friedl Würcher von den Nockis zu verbringen und stand vor fünf Monaten mit Sack und Pack vor dem Haus des Sängers in Oberkärnten.

Der Fernsehsender hatte diesem Betrugsfall einen Beitrag in der jüngsten Sendung gewidmet. Das Echo war laut ServusTV gewaltig. Nachdem der Beitrag gesendet worden war, konnten gleich mehrere Betrugsversuche verhindert werden, heißt es vom Sender: „Noch während der Sendung gingen Anzeigen und konkrete Informationen ein. Mehrere Überweisungen konnten so von der Polizei rechtzeitig verhindert werden.“

Weitere Anzeigen und Informationen von Zuseherinnen und Zusehern während der Live-Sendung bezogen sich auf Täter, die sich beispielsweise als Andreas Gabalier, Howard Carpendale, Max Verstappen und Elon Musk ausgaben.