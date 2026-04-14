Fünf Männer dürften sich in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland als Mitarbeiter einer Installationsfirma ausgegeben und bei vermeintlichen Reparaturarbeiten Bargeld und Wertgegenstände gestohlen haben. Sie wurden in der Vorwoche festgenommen, nachdem sie in einer Wohnhausanlage in Wien einen Bewohner mit einer Waffe bedroht hatten, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Dienstag.

Die Verdächtigen, die zwischen 19 und 32 Jahre alt sind, sollen sich durch angebliche Reparaturarbeiten an Gasthermen oder Wartungstermine Zutritt zu den Wohnungen verschafft haben. Insgesamt dürften sie einen fünfstelligen Bargeldbetrag an sich genommen haben. Auch Wertgegenstände fehlten.

84-Jährigem fehlten nach „Installationsarbeiten“ Bargeld und Sparbuch

Zu einem 84-jährigen Burgenländer kamen die Männer wenige Tage, nachdem bei diesem tatsächlich eine neue Heizung installiert worden war. Er hatte die Arbeiter nach der Installation mit 10.000 Euro in bar, die er aus einer Lade holte, bezahlt. Zwei Tage später kamen drei andere Männer, vermeintlich um die Installation zu finalisieren. Danach entdeckte der Mann, dass Bargeld und ein Sparbuch aus der Lade fehlten.

Nach der Festnahme in der Vorwoche wurden bei den Männern laut Polizei Sturmhauben und eine Softgun sichergestellt. Ihnen wird Betrug, Diebstahl und schwerer Raub vorgeworfen. Sie wurden in die Justizanstalt Josefstadt gebracht.