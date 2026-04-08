Wegen einer möglichen Verunreinigung ruft der Erzeuger Metzgerei Senninger seine „Wiesentaler Senninger‘s Frankfurter nach Landmetzgerart, 1 kg” mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 04.05.2026 zurück. Laut Hersteller kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Würstchen mit Listerien (Listeria monocytogenes) verunreinigt sind. Aufgrund eines möglichen Gesundheitsrisikos wird dringend davon abgeraten, das betroffene Produkt zu verzehren, teilt die AGES mit.

Das betroffene Produkt wurde bei Lidl in Österreich verkauft und kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Weitere Produkte nicht betroffen

Von dem Rückruf ist laut AGES ausschließlich dieses Produkt betroffen. Andere bei Lidl in Österreich verkaufte Produkte des Erzeugers Metzgerei Senninger sowie weitere Produkte der Marke „Wiesentaler“ nicht.

Bei Fragen zum Thema steht der Lidl-Österreich-Kundenservice unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800/500 810 von Montag bis Freitag von 7:30 bis 18:00 Uhr zur Verfügung.