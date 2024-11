Erneut sind Bombendrohungen gegen Einrichtungen oder Gebäude an mehreren Orten in Österreich eingegangen: Am Montag war bereits die Bundeshauptstadt Wien betroffen, wie ein Sprecher der Landespolizeidirektion der APA bestätigte. Am Dienstag kam es nun zu Drohungen in weiteren Bundesländern. In Eisenstadt war die Landwirtschaftliche Fachschule betroffen, in Tirol die Bildungsdirektion. Die Polizei überprüft die Vorfälle, hieß es zur APA.