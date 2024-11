Bei einer Großkundgebung der Beamten werden in der Wiener Innenstadt am Nachmittag rund 30.000 Menschen erwartet. Es ist der erste Gehaltsprotest dieser Art seit elf Jahren. Bisher hat erst eine Gehaltsrunde mit der Regierung stattgefunden, obwohl die Erhöhung schon im Jänner wirksam werden soll und es auch einen Nationalratsbeschluss dafür braucht.

Dementsprechend verärgert reagiert die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst und hat bereits Dienststellenversammlungen abgehalten. Die Großkundgebung, die direkt vor dem Bundeskanzleramt enden wird, ist quasi die zweite Eskalationsstufe, aber auch ein Streik wird nicht ausgeschlossen. Die dafür nötige Freigabe vom ÖGB hat man sich bereits besorgt.

Eine genaue Gehaltsforderung hat die GÖD, die gemeinsam mit der die Gemeindebediensteten vertretenden younion auftritt, bisher nicht genannt. Als Grundlage für die Verhandlungen nimmt man einen Wert von 3,8 Prozent für die Teuerung an, beim Wirtschaftswachstum geht man von einem Minus von 0,6 Prozent aus.

Hauptkundgebung am Ballhausplatz

Der Protest auf der Straße startet Dienstagnachmittag in der Wiener Innenstadt am Äußeren Burgtor. Dort werden die Gewerkschaftsvorsitzenden Eckehard Quin (GÖD) und Christian Meidlinger (younion) auch Medien zum Protest informieren. Einige hundert Beschäftigte sind da schon unterwegs.

Die Hauptkundgebung findet dann am Ballhausplatz direkt vor dem Bundeskanzleramt statt. Die Gewerkschaft erwartet ein machtvolles Zeichen. Es ist davon auszugehen, dass wie üblich auch viele Demonstranten in ihrer Berufsuniform zu sehen sein werden, also beispielsweise Richter oder Feuerwehrleute in ungewöhnlicher Rolle.

40.000 Teilnehmer bei Demonstration vor elf Jahren

Dass die beiden Gewerkschaften mobilisieren können, haben sie schon bei den letzten Gehaltsprotesten im Jahr 2013 bewiesen. Da waren eine Woche vor Weihnachten 40.000 bei einer Kundgebung am Ballhausplatz erschienen.

Die heurigen Verhandlungen sind aus unterschiedlichen Gründen komplex. Vor allem problematisch ist die Budgetlage, die Rechnungshof-Präsidentin Margit Kraker sogar nach einer Nulllohnrunde rufen hat lassen. Dem schlossen sich die Koalitionsverhandler zwar nicht an, doch haben sie großen Sparbedarf. Eine maßvolle Gehaltsrunde würde da schon helfen. Laut Agenda-Austria-Berechnungen würde jeder Prozentpunkt weniger 180 Millionen sparen.