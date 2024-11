Unmittelbar vor einer geplanten Groß-Demonstration der öffentlich Bediensteten ist doch noch ein Gehaltsabschluss gelungen. Das teilten die zuständigen Gewerkschaften GÖD und younion in einer gemeinsamen Aussendung mit. War zunächst nur von einem „fairen“ Abschluss die Rede, liegen mittlerweile auch die Details am Tisch.

Für 2025 sieht der Abschluss eine durchschnittliche Gehaltserhöhung von 3,5 Prozent vor. Zugleich wird sozial gestaffelt. Das Ergebnis bringt mindestens ein Plus von 82,40 Euro und maximal eines von 437,80 Euro. Für das Folgejahr 2026 wurde vereinbart, dass es zu einer Erhöhung um die für Oktober 2024 bis September 2025 festzustellende Inflation plus 0,3 Prozent kommen wird.

Richtungsweisend für Gemeindeangestellte

Diese Erhöhung soll ab 1. Jänner 2025 für die rund 230.000 Bediensteten der Bundesverwaltung wie auch Landeslehrerinnen und Landeslehrer gelten und ist in weiterer Folge richtungsweisend für die 324.000 Bediensteten im Landes- und Gemeindedienst.

Bei der Kundgebung in der Wiener Innenstadt waren bis zu 30.000 Menschen erwartet worden, zahlreiche Busse aus den Bundesländern waren bereits am Weg dorthin. Die Einigung gelang am Tag vor der Personalvertretungswahl im Bund.