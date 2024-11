Im Fall einer im Vorjahr in Wien-Favoriten mehrfach sexuell missbrauchten Zwölfjährigen findet am Dienstag der erste Prozess am Straflandesgericht statt. Ein 17-Jähriger muss sich wegen Vergewaltigung in einer Parkgarage vor einem Schöffensenat verantworten. Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt in diesem Komplex gegen eine ganze Gruppe von Burschen wegen sexueller Übergriffe, die Anfang vergangenen Jahres stattgefunden haben sollen.

Die Jugendlichen hatten die Zwölfjährige zu Beginn 2023 über einen Burschen kennengelernt, in den das Mädchen verliebt gewesen sein dürfte und mit dem es zu Zärtlichkeiten, aber nicht mehr gekommen sein soll. Über diesen Burschen kam das Mädchen in Kontakt zu den Beschuldigten, die sich allesamt über Parkanlagen in Favoriten kannten.

Mit Handyvideos erpresst

In weiterer Folge soll es zu sexuellen Kontakten mit dem unmündigen Kind gekommen sein, wobei sich das Mädchen in einigen Fällen als älter als 14 ausgegeben haben dürfte. Das Opfer soll sich aus Scham, und, weil es mit den Handyvideos erpresst bzw. für weitere Straftaten gefügig gemacht worden sein dürfte, erst sehr spät an seine Mutter gewandt haben.

Über Instagram-Chats, über die sich alle ausgetauscht hatten, waren Ermittler dann auch auf den 17-Jährigen gekommen. Er behauptet, er hätte mit dem Mädchen nie über das Alter gesprochen und sei davon ausgegangen, mit einer Gleichaltrigen einvernehmlichen Sex gehabt zu haben. Im und vor dem Gerichtssaal herrscht ein Film- und Fotografierverbot.

Zweiter Prozess gegen 16-Jährigen ab 5. Dezember

Am 5. Dezember folgt eine Verhandlung gegen einen 16-Jährigen wegen Vergewaltigung und versuchter geschlechtlicher Nötigung. Gegen den Jugendlichen war ursprünglich wegen sexuellen Missbrauchs von Unmündigen ermittelt worden. Die endgültige rechtliche Beurteilung der Staatsanwaltschaft ergab, dass Gewalt im Spiel gewesen sein könnte, was zu einer Anklage wegen Vergewaltigung führte. Der 16-Jährige soll außerdem versucht haben, die damals Zwölfjährige nach dem ersten Geschlechtsverkehr zu weiteren sexuellen Handlungen zu überreden, indem er ihr drohte, er werde ansonsten Videomaterial von ihr öffentlich machen.

Ermittlungen gegen 14 weitere Verdächtige

Losgelöst von diesen beiden Fällen ermittelt die Staatsanwaltschaft Wien nach wie vor gegen 14 weitere Verdächtige wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen (§ 206 StGB). Zwei Beschuldigten wird laut Behördensprecherin Judith Ziska zusätzlich die Herstellung von bildlichem sexuellem Kindesmissbrauchsmaterial (§207a StGB) vorgeworfen - sie sollen die Unmündige während der Vornahme sexueller Handlungen gefilmt haben. 13 Verdächtige waren zum jeweiligen Tatzeitpunkt minderjährig und im Alter zwischen 14 und 18, außerdem war ein junger Erwachsener im Alter von 19 Jahren in das Tatgeschehen involviert.