Es bleibt bei einer Ausgabe der „Astro Show“ im ORF: Das heftig kritisierte Format, das am 28. September erstmals ausgestrahlt wurde und eigentlich monatlich auf dem Sendeplan hätte stehen sollen, wird von einer Promisendung abgelöst. In „Hereinspaziert! Zu Besuch bei...“ bietet Moderatorin Sasa Schwarzjirg ab 23. November (13.20 Uhr, ORF 2) Einblicke in das Privatleben von Stars. Der ORF bestätigte am Montag entsprechende Medienberichte.

Statt Horoskope gibt es „intime Einblicke“

Der Talk solle den Zuschauern „nicht nur intime Einblicke“ in das Leben der Promis bieten, „sondern man erfährt auch, was ihre persönliche Erfolgsstory ausmacht“, hielt der ORF fest. Zum Auftakt fühlt Schwarzjirg den Schauspielern Julia Stemberger und Gregor Seberg auf den Zahn. Sie zeigen sich dabei „ganz privat - und teilen ihre ganz persönlichen Werte, ihre Erfolgsgeschichten, ihre Wünsche und Ziele mit dem Publikum“. Der Samstagstermin ist eine Ausnahme aufgrund der Steiermark-Wahl, normalerweise ist die Sendung sonntags um 16 Uhr vorgesehen.

Viel Kritik an Pseudowissenschaft „Astrologie“

Für die Sendung „Blick in die Sterne - Die Astro Show“ sollten Schwarzjirg und Astrologin Lori Haberkorn mit prominenten Gästen „über persönliche Geschichten, entscheidende Wendepunkte, spannende Erlebnisse und ihre Erwartungen an die Zukunft“ plaudern, wie es in einer Ankündigung hieß. In der ersten Ausgabe waren dies Caroline Athanasiadis und Daniel Serafin. Doch nicht nur zahlreiche Wissenschafterinnen und Wissenschafter, auch die ORF-Wissenschaftsredaktion kritisierte das Format, handle es sich bei Astrologie doch um eine Pseudowissenschaft, die keine wissenschaftliche Grundlage aufweise.

Netzreaktionen: „Das hatten sie nicht kommen sehen“

Im Netz finden sich bereits erste Reaktionen, die der abgesetzten Sendung „nachtrauern“: