Das ist unverschämt. Es war humorvoll und sensibel, die Zuschauer haben uns beglückwünscht. Diese Sendung ist ein soziologisches Ereignis, weil die Leute Hunger nach Astrologie haben.“ So selbstbewusst verteidigte man die „Astro Show“ im ORF. Aber nicht die aktuelle, sondern die gleichnamige Vorläuferin, die Anfang der 1980er-Jahre ausgestrahlt wurde. Das Zitat stammt von der damals dort auftretenden Astrologin Elizabeth Teissier, die auf die Kritik eines deutschen Politikers reagierte, der eine Absetzung der „Astro Show“ verlangte. Der Grund: Diese sei „langweilig“ und „teuer“. Offenbar ist die Astrologie in Medien schon sehr lange ein Reizthema. Für den „Krone“-Herausgeber Hans Dichand war die Horoskop-Seite in dem Massenblatt das einzige, was ihn wirklich störte. Das lassen wir einmal so stehen.