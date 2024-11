Der 49-Jährige aus dem Bezirk Perg war am Mittwochabend gemeinsam mit seiner Frau auf der Donaustraße (B3) unterwegs. Bei einem Parkplatz in Grein im Strudengau (Bezirk Perg) wurde eine Pause eingelegt, der Mann wollte seine Notdurft verrichten. Er stieg aus, kehrte aber nicht wieder zum Auto zurück.

Weil sich die Ehefrau Sorgen machte und sich der Parkplatz unmittelbar neben der Donau befindet, alarmierte sie die Einsatzkräfte. Das bestätigt ein Pressesprecher der Polizei den OÖN am späten Donnerstagvormittag.

Suchaktion läuft

In den Abendstunden lief eine große Suchaktion an, die jedoch erfolglos blieb. Einsatzkräfte der Polizei, der Feuerwehr und der Rettung starteten am Donnerstagvormittag erneut eine umfangreiche Suche. Suchhunde werden eingesetzt. Auch am Wasser wird gesucht. Ein Boot der Schifffahrtsaufsicht und eines der Wasserpolizei stehen aktuell im Einsatz.

Vom 49-Jährigen fehlt noch jede Spur. Die Möglichkeit, dass der Mühlviertler in die Donau gefallen ist, bestehe laut Polizei. Es müsse von einem Unfall ausgegangen werden.

20 Mann von den Feuerwehren Grein und Perg waren bis zum späten Donnerstagvormittag im Einsatz, berichtet Kommandant Klaus-Dieter Kurzbauer von der FF Grein. Auch eine Drohne wurde eingesetzt. Nun steht die Feuerwehr auf Bereitschaft. Der Einsatz der Polizei läuft. Wie viele Einsatzkräfte insgesamt an der Suche beteiligt waren, davon gibt es noch keine bestätigten Informationen.