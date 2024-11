Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird sich in den nächsten Tagen in Wien einer Bandscheiben-Operation unterziehen. Dabei handle es sich um einen Routine-Eingriff, teilte die Präsidentschaftskanzlei am Samstag in einer Presseaussendung mit. Van der Bellen habe seit Jahresbeginn mit Bandscheibenproblemen zu kämpfen, die sich zuletzt verschlechtert hätten. Während der Behandlung und der Erholungsphase wird er durch Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) vertreten.

Dauer der Vertretung noch ungewiss

Über die Dauer der Vertretung werde die Präsidentschaftskanzlei Anfang der Woche informieren, hieß es.