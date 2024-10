Die Großfahndung der Polizei nach Roland Drexler, der am Montag zwei Menschen im Mühlviertel erschossen haben soll, hat bis Dienstagfrüh keinen Erfolg gebracht. Es fehlte von dem flüchtigen 56-Jährigen jede Spur, ein Großaufgebot der Exekutive ist weiter im Einsatz. Ein Opfer ist ein Bürgermeister aus der Region, das zweite Opfer ein ehemaliger Polizist und Jagdleiter, beide waren 64 Jahre alt. Hintergrund der Tat dürfte ein lange schwelender Streit im Jagdmilieu sein.

Keine Spur des Täters, 50 Personen haben Polizeischutz

Landespolizeidirektor-Stellvertreter Rudolf Keplinger berichtet über den aktuellen Stand der Ermittlungen am Dienstagvormittag in einer einberufenen Pressekonferenz. Es gibt keine Spur des Täters, er selbst hat zwei Handys in einer Wohnung zurückgelassen. Man gehe davon aus, dass Roland Drexler zwei Langwaffen und eine Faustfeuerwaffe bei sich habe. Andere Waffen, die er legal besessen habe, seien sichergestellt worden, informierte Keplinger.

Viele Menschen haben sich bei der Polizei gemeldet - sie sehen sich selbst gefährdet, weil es zu Auseinandersetzungen mit dem mutmaßlichen Täter im Vorfeld gekommen war. Die Polizei beziffert den Personenkreis mit 50 Betroffenen.

Staatsanwältin Ulrike Breiteneder, Landespolizeidirektor-Stellvertreter Rudolf Keplinger und der Leiter des Landeskriminalamtes Gottfried Mitterlehner bei der Pressekonferenz © APA / Team Fotokerschi/kerschbaummayr

Der Leiter des Landeskriminalamtes Gottfried Mitterlehner beschreibt den Tatablauf: Am Montagvormittag gegen 8.30 Uhr traf der verdächtige Roland Drexler auf Bürgermeister Franz Hofer in der Gemeinde Altenfelden. Beide sind offenbar gleichzeitig aus dem Auto gestiegen, der Täter schoss sofort auf den Bürgermeister. Dieser versuchte noch zu flüchten, wurde aber vom Täter tödlich mit einem zweiten Schuss verletzt.



Der zweite Tatort befindet sich Luftlinie nur etwa einen Kilometer vom ersten Tatort entfernt in Arnreit. Gegen 8.45 Uhr hat er den 64-jährigen ehemaligen Jagdleiter in seinem Wohnzimmer überrascht. Mit einem gezielten Schuss wurde der frühere Polizist getötet. Mit seinem VW Caddy flüchtete der verdächtige Roland Drexler, sein Aufenthaltsort ist unbekannt. Seine Jagdhunde hat der Täter offenbar nicht bei sich, er hat seinen Hauptwohnsitz in Altenfelden und mehrere Nebenwohnsitze. Sein Firmenwagen wurde sichergestellt.

Roland Drexler hat keine Vorstrafen

Zum Täter selbst gab Staatsanwältin Ulrike Breiteneder Auskunft: Der Beschuldigte ist zur Festnahme ausgeschrieben, er hat keine Vorstrafen, aus Sicht der Staatsanwaltschaft ist er ein „unbeschriebenes Blatt“. Die Obduktion der beiden Verstorbenen wurde angeordnet, daraus sind im Laufe des Tages Antworten zum Tathergang zu erwarten. Die Polizei hat sich das Umfeld des Täters angesehen, er wird als impulsiv beschrieben. Alle jagdlichen Aspekte werden derzeit überprüft - es gab im Jahr 2024 zwei Anzeigen: Eine im Frühjahr und eine vom 22. Oktober. Das dürfte der Auslöser für die Bluttat gewesen sein, der Täter hatte einen Jagdschein, seine Jagdkarte war nicht eingezogen.

War die Tat geplant oder spontan?

Diese Frage kann die Polizei derzeit nicht beantworten, das ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter noch lebt - daher bleibt die Großfahndung aufrecht. Stündlich findet im Einsatzzentrum eine Bewertung statt.

Wer sind die Opfer?

Die Opfer des Schussattentats, Kirchbergs Bürgermeister Franz Hofer (VP) und Josef H. aus Arnreit, einte die Leidenschaft für die Jagd. Ihr Tod löst über Gemeinde- und Parteigrenzen hinweg große Anteilnahme aus, lesen Sie mehr im Porträt der Oberösterreichischen Nachrichten.

Das Fahndungsfoto

Die Polizei geht davon aus, dass Drexler mit einem silbernen VW Caddy mit dem Kennzeichen RO-231 EL unterwegs ist. Bei Sichtung solle man unbedingt den Notruf wählen und nicht selber Kontakt mit ihm aufnehmen. Auch ein Foto des Verdächtigen von der oberösterreichischen Polizei wurde veröffentlicht.