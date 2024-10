Hat sich Friedrich Felzmann – zum Tatzeitpunkt 66 Jahre alt – irgendwo in einem Felsloch in unwegsamem Gelände oder einem Stollen des aufgelassenen Silberbergwerkes verkrochen und Selbstmord begangen? Oder lebt er in einem sicheren Versteck? Eine Fragen, die nicht nur die Kriminalisten beschäftigt, sondern auch die Öffentlichkeit immer noch bewegt. Beantwortet werden können sie nicht – auch Jahre nach den Todesschüssen im steirischen Stiwoll. Just am Tag nach dem Amoklauf eines mutmaßlichen Jägers in Oberösterreich, der erstaunliche Parallelen zum Stiwoller Fall aufweist, jährt sich die Tragödie in der Steiermark zum siebenten Mal.