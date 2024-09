Wenn die zweijährige Miray aus Steinach am Brenner morgens aufwachte, führte ihr erster Weg zur Tür ihres Au-Pair-Mädchens Ashmi: „Dort hat sie geklopft und Ashmi zum Breiessen abgeholt“, erzählt Derya Lener, die Mutter der Kleinen, mit einem Lächeln. Seit Dienstagfrüh steht Miray vor einer offenen Tür und einem leeren Zimmer, Ashmi ist nicht mehr da. Sie musste in der Nacht zuvor Österreich verlassen, weil ihr Visum nicht verlängert wurde. Die Familie steht derzeit nicht nur unter Schock, sondern fragt sich auch, wie die Situation binnen so kurzer Zeit derart eskalieren konnte.