Derzeit läuft ein großer Polizeieinsatz in Linz. Ein Unbekannter drohte am Donnerstag damit, eine Bombe in einer Schule hochgehen zu lassen. Als konkretes Ziel nannte der Anrufer die Allgemeine Sonderschule in der Teistlergutstraße. Direkt daneben befindet sich auch die Karlhofschule.

Platzverbot errichtet

„Um kurz nach 7 Uhr rief ein Mann beim Polizeinotruf an. Er drohte damit, in der Schule eine Bombe hochgehen zu lassen“, sagt Michael Babl von der Polizeipressestelle im Gespräch mit den „Oberösterreichischen Nachrichten“. Derzeit herrscht rund um die Schule ein großräumiges Platzverbot und die Einsatzkräfte durchsuchen das Gebäude.

Bereits im Mai gab es in Linz einen Großeinsatz nach einer Bombendrohung. Diese richtete sich gegen das Akademische Gymnasium. Der Anrufer konnte bis heute nicht ausgeforscht werden.