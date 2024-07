Der Schrecken über die Bluttat, die ein 29-Jähriger am 12. Juli in einer Kanzlei in der Grazer Kaiserfeldgasse angerichtet hatte, verblast nur äußerst langsam. Als am Montag unweit des Tatortes eine Morddrohung gefallen sein soll, rückten Polizei-Streifen sofort zum Haus der Ärztekammer aus. Es ist „aber nichts passiert“, betonte ein Sprecher der Landespolizeidirektion gegenüber der Kleinen Zeitung. Eine „amtsbekannte Person“ hätte eine gefährliche Drohung (am Telefon, Anm.) geäußert.

Die Ärztekammer verständigte die Polizei. „Für Mitarbeiter und Besucher bestand vor Ort keine Gefahr“, sagt ein Sprecher der Ärztekammer.