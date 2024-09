Nach den ethnisch motivierten Auseinandersetzungen zwischen Gruppen von jungen Männern in Wien sind vier weitere Verdächtige festgenommen und 25 mutmaßliche Täter ausgeforscht worden. Bei Razzien seien Messer, Pfeffersprays sowie Handys sichergestellt worden, wie Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), Polizeipräsident Gerhard Pürstl und der Leiter der Einsatzgruppe Jugendkriminalität (EJK) Dieter Csefan am Donnerstagabend bei einem Medientermin am Praterstern bekanntgaben.