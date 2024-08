Ein Autofahrer ist am Sonntagabend in ein Lokal in Mittersill im Pinzgau gefahren und hat mehrere Personen verletzt. Das bestätigten die Salzburger Polizei und das Rote Kreuz der APA. Der Lenker, ein 1987 geborener Pole, hatte gegen 22 Uhr bei starkem Regen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Das Auto kam rechts von der B165 (Gerlos Landesstraße) ab und krachte in eine Pizzeria, sagte ein Sprecher der Polizei zur APA. Die Polizei geht von einem Unfall aus.

Zahlreiche Gäste verletzt

Während der Lenker den Unfall unverletzt überstand, wurden etliche Lokalgäste verletzt. Laut Rotem Kreuz erlitten drei Personen schwere Verletzungen, sie wurden ins UKH Salzburg und in die Krankenhäuser Schwarzach und Zell am See gebracht. Drei leicht Verletzte wurde ebenfalls ins Krankenhaus Zell am See transportiert. Das Rote Kreuz spricht von insgesamt sechs Verletzten, die Polizei von mindestens acht. Die Identität der Verletzten war Montagfrüh nur zum Teil bekannt, mehrere kommen aus Deutschland, so der Polizeisprecher.

„Es war ein Ort der Verwüstung. Er ist dort direkt durch die Scheibe ins Innere des Gebäudes gefahren und zum Stillstand gekommen. Bei dem Unfall waren überall Verletzte“, sagte der Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr, Martin Rauchenbacher, dem ORF.

Am Mittersiller Stadtplatz kam es zu einem Großeinsatz. Das Rote Kreuz war mit sechs Rettungsautos sowie zwei Notarztfahrzeugen vor Ort. Ein Kriseninterventionsteam betreute zudem eine größere Menge an Zeugen, die den Vorfall miterlebt hatten.

Der genaue Unfallhergang muss noch geklärt werden. Der Pole war jedenfalls Richtung Hollersbach unterwegs, als er die Kontrolle über das Auto verlor. Der Wagen fuhr in einer leichten Linkskurve geradeaus weiter. Er krachte durch die Glasscheibe der Pizzeria und rammte mehrere Tische, ehe er im Lokal stehen blieb. Alkoholisiert war der Lenker nicht, wie ein Alkotest ergab.