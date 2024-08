Vier Wochen nach dem bewaffneten Banküberfall auf die Sparkasse in der Innsbrucker Reichenauer Straße klickten für einen 68-jährigen Tiroler am Donnerstag in seiner Wohnung die Handschellen. „Der Tatverdächtige zeigte sich in einer ersten Vernehmung am Donnerstag nicht geständig“, sagt Larissa Gossner vom Landeskriminalamt Tirol. Nun sitzt der Verdächtige in Untersuchungshaft.

Keine Angabe über die Beute

Ebenfalls in U-Haft befinden sich ein 25-jähriger Österreicher und ein 32-jähriger Russe. Anfang Juli wurden die beiden nach einem Überfall auf die BTV-Filiale am Mitterweg in Innsbruck festgenommen. „Wir gehen derzeit nicht von einem Zusammenhang zwischen den beiden Raubüberfällen aus“, erklärt Gossner. Jedoch stünden die zwei jungen Männer unter Verdacht, auch für vier weitere Raube in Tirol verantwortlich zu sein: „Das wird derzeit noch überprüft.“ Staatsanwältin Julia Klingenschmid hingegen betont: Der 25- und der 32-Jährige seien lediglich wegen des Überfalls am Mitterweg Anfang Juli in U-Haft. In Kufstein werde noch gegen unbekannt ermittelt.

Zur Erinnerung: In der Festungsstadt wurde Ende vergangenen bzw. Anfang dieses Jahres eine Bank überfallen, in Innsbruck waren im März die Sparkasse in der Schützenstraße und im April die BTV am Mitterweg Schauplätze von Rauben. Es folgten ein weiterer Überfall am Mitterweg Anfang und einer in der Reichenauer Straße Ende Juli.

Der mutmaßliche 68-jährige Täter, der nun gefasst wurde, war auf einem E-Scooter geflüchtet. Über den Verbleib des Gefährts macht die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben, ebenso nicht darüber, ob die Beute bei dem Mann gefunden wurde.