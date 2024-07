Hunderte Bankschließfächer geplündert: Drei Männer verurteilt

Einer litauischen Bande gelangen 14 Coups, dann wurde sie von Ermittlern gefasst. Sie räumten in Banken Schließfächer aus. Der Schaden beträgt mehr als eine halbe Million Euro. Am Dienstag fand am Landesgericht Salzburg die Verhandlung statt.